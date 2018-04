Il Labirinto di Alfonsine parte dalla semina condivisa

Anche per l’estate 2018 prende vita ad Alfonsine il “Labirinto Dinamico”, presso l’azienda Carlo Galassi. Per tutte le persone che vogliono partecipare attivamente alla creazione di questa straordinaria “opera naturale”, un unicum a livello internazionale per tipologia e dimensione l’occasione è per domenica 15 aprile, quando viene seminato il mais che sarà utilizzato per “disegnare” il labirinto creandone le alte pareti che delineeranno il fitto reticolato dei sentieri nei quali “perdersi” nel corso dell’estate.

A tutti gli intervenuti, dalle ore 10 al calar del sole, vengono consegnati dei semi di mais per poi seminarli accompagnati dallo stesso Carlo Galassi che non si astiene dal fornire qualche anticipazione su quelli che saranno i temi del 2018 cui si ispira il labirinto, arricchendoli di curiosità e di aneddoti, fra tradizione e mistero.

Punto d’incontro per partecipare alla semina del labirinto è l’Azienda agricola Galassi Carlo (via Roma, 111) ad Alfonsine. Per informazioni tel. 335 8335233 info@galassicarlo.com

L’apertura del labirinto è prevista nel mese di giugno. La data esatta sarà decisa da “madre natura” e dalle condizioni climatiche che influenzano, e non di poco, il ritmo di crescita delle piante.