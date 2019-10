Il lavoro al femminile in scena con Laura Pozone in “Dita di dama”

La sala Rione Verde a Faenza, in via Cavour, ospita la rassegna “Passi di libertà”. Venerdì 25 ottobre alle 21 viene messo in scena lo spettacolo teatrale, con Laura Pozone, “Dita di dama”, tratto da libro di Chiara Ingrao.

Dita di dama, ovvero il lavoro al femminile, è il racconto visto attraverso gli occhi di una ragazza che si vede costretta ad andare a lavorare in fabbrica. Sono gli anni delle lotte operaie, raccontati non attraverso lo stereotipo della violenza, della tensione e del piombo, ma con una storia di formazione, dell’amore e amicizia, tutta al femminile, che indaga percorsi di libertà e dignità che sfidano tuttora il nostro presente. Un piccolo spaccato dell’Italia operaia negli anni che vanno dal 1969 alla conclusione dei moti di Reggio Calabria nel 1972.

Ingresso gratuito.