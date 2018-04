Il life coach Richard Romagnoli e la riscoperta della felicità interiore

Venerdì 20 aprile alle 20.30 all’auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano, in vicolo Belletti 2, ci sarà la IV edizione di “Infuso coi campioni”. Il tema della serata di quest'anno è “saper ridere dei no e andare avanti”, con ospite Richard Romagnoli.

Richard è nato in Italia l’8 novembre del 1974 e per alcuni anni, assieme con la sua famiglia, ha vissuto a Puttaparthi, nel sud dell’India, per completare la sua conoscenza spirituale applicata al campo motivazionale. Oggi è life coach di numerosi artisti, celebrità dello spettacolo e della moda, manager e imprenditori. Guest speaker di eventi motivazionali internazionali, definisce il suo lavoro una missione: quella di aiutare migliaia di persone a essere consapevoli del loro reale valore interiore. Durante i suoi “workshock” si definisce uno sherpa che conduce le persone alla riscoperta della loro felicità interiore.

Conducono la serata Marco Tabanelli e Andrea Gemignani.

L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all’istituto scolastico comprensivo “Luigi Battaglia” di Fusignano.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fusignano con il sostegno di alcune realtà locali. Per ulteriori informazioni, contattare Marco Tabanelli al 349 4508433, email info@infusoconicampioni.it.