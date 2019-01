Il Lions Club lancia un ciclo di conferenze su cultura e società ravennate

Il Lions Club Ravenna Host lancia una serie di conferenze che interesseranno cultura e società ravennte tra Ottocento e Novecento, coinvolgendo importanti intellettuali e studiosi locali, come Claudio Spadoni, Alessandro Luparini e Alberto Giorgio Cassani.

Il presidente Massimiliano Casavecchia presenta questa nuova stagione: “Vogliamo aprirci alla città, spalancare le porte ai cittadini a cui proponiamo di partecipare ai Lunedì al Cappello, un ciclo di conferenze dedicate al tema “Cultura e Società tra ‘800 e ‘900 a Ravenna”; saranno “service” che daranno a tutti la possibilità di riflettere in dialogo con un passato come fondamentale per la realtà di oggi”.

Gli incontri si terranno alle 19 alla sala convegni dell’albergo Cappello di via IV Novembre a Ravenna e al termine degli incontri, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di restare a cena con i soci Lions, per una degustazione di piatti tipici della cucina delle Regioni Italiane.

Le conferenze in programma vedranno il 28 gennaio Sergio Monaldini parlare di musica e teatro dall’Unità alla Grande Guerra, il 4 febbraio Antonio Patuelli e Franco Gabici affrontare la storia e l’economia tra ‘800 e ‘900 a Ravenna, l’ 11 marzo Luigi Dadina e Silvio Gambi raccontare Marina di Ravenna: una lettera dal passato, il 25 narzo Claudio Spadoni intrattenere con l’arte in Italia dal Risorgimento alla Grande Guerra, dai Macchiaioli ai Futuristi, il 29 aprile Mario Mazzotti raccontare del territorio e delle acque a Ravenna, il 27 maggio Alessandro Luparini e Maurizio Tarantino riscoprire letteratura e poesia tra ‘800 e ‘900, il 10 giugno Alberto Giorgio Cassani proporre una attenta analisi dell’architettura e società tra ‘800 e ‘900.