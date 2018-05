Il live del Loopers Acoustic trio inaugura l'estate musicale di un bagno cervese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Inaugura domani (domenica 13 maggio) la nuova stagione musicale del CerviAmare (spiaggia 222-226), che propone alle ore 11 la play-list "Blue Lunch" di Alessandro Toffolo Muzik Zoffoli. Nel pomeriggio (dalle ore 16) il live dei Loopers Acoustic Trio che accompagnerà il pubblico lungo un suggestivo viaggio a ritroso nella storia della musica. Loopers è un progetto artistico fondato nel 2013 e poi sviluppato nel corso degli anni fino a diventare uno spettacolo coinvolgente in continua evoluzione, un viaggio nelle sonorità rock, pop e soul dagli anni 60/70. Un'epoca d'oro che ha dato alla luce talenti artistici ed icone ancora oggi fonte di ispirazione di molte realtà musicali. Si alterneranno in scaletta le hit più celebri del sound internazionale, dai grandi classici fino ai brani contemporanei. Tutti rivistati in chiave acustica con molta cura e carattere.