Il maestro Paolo Olmi guida il pubblico tra le sinfonie di Beethoven

Continuano le celebrazioni per il 250° anniversario della nascita di Ludwig Van Beethoven.

Mercoledì 23 ottobre dalle 19,30 alle 20,30 e dalle 21 alle 22 ha luogo in una sede originale e alternativa come la Jean Music Room di via Girolamo Rossi a Ravenna l'incontro con il maestro Paolo Olmi che parla delle composizioni sinfoniche del grande compositore di Bonn e conduce l'ascolto di brani beethoveniani riprodotti su vinile.

L'ingresso è consentito solo su prenotazione al numero telefonico 335 5422929 al prezzo di 10 euro. Ai partecipanti viene offerto un assaggio di vini.