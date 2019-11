Il maestro Pietro Veneri guida l'Orchestra Cupiditas tra i capolavori di Beethoven

Con il concerto di Orchestra Cupiditas in scena venerdì 22 novembre alle 20,45, si chiude la stagione concertistica del Comunale di Russi. Il terzo e ultimo appuntamento musicale vede protagonisti i 45 componenti dell'orchestra, diretti dal maestro Pietro Veneri, primo violino Emanuele Brilli che sostituisce Luca Fanfoni, assente per infortunio. Il programma prevede l'esecuzione di musiche di Ludwig Van Beethoven, in particolare Concerto per violino e orchestra op. 61 e Sinfonia nr. 5 op. 67.

Formatisi in prevalenza nell'ambito della Scuola di Musica di Fiesole e del Conservatorio Cherubini di Firenze, i giovanissimi componenti di Orchestra Cupiditas, musicisti di età compresa tra i 14 e i 25 anni, vantano una formazione musicale di altissimo livello. In seguito al suo debutto a Firenze nel 2016, l'Orchestra è tornata ad esibirsi a più riprese nel capoluogo toscano in cornici rinomate quali Piazza della Signoria (estate 2016) e, soprattutto, nel prestigioso auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio dove, in occasione degli oltre dieci appuntamenti della scorsa stagione concertistica, ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico. L'Orchestra Cupiditas ha partecipato inoltre a vari festival, tra cui il Festival delle orchestre giovanili di Firenze (Fog) nel 2016 e il Festival dell'Istituto universitario europeo nel 2017, nonché ai festival internazionali della Garfagnana nel 2018.

A partire da agosto 2018, l'Orchestra ha instaurato un'assidua collaborazione con la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino volta alla realizzazione di spettacoli e recite, le quali sono state portate in scena in circa un centinaio di repliche, sia presso lo stesso Teatro del Maggio, sia all'interno del circuito teatrale della città metropolitana.