Il Mei premia Area Sanremo al Teatro Masini di Faenza

Area Sanremo Tour è l’unico concorso ufficiale per aderire ad Area Sanremo, e da qui poter accedere al Festival della Canzone Italiana. Quest’anno le selezioni approdano in Romagna: la finale regionale verrà disputata a Faenza, al Teatro Masini, domenica sera. Il Mei di Faenza sara' presente come partner nazionale e premiera' Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Anteros Produzioni promoter nazionali di Area Sanremo per il lavoro di promozione dei giovani artisti e per il prezioso lavoro di collaborazione che prosegue durante tutto l'anno .