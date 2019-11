Il mercato coperto contadino festeggia il compleanno con show cooking e laboratori

Domenica 17 novembre il Mercato Coperto Contadino di Campagna Amica Ravenna compie un anno.

Per tutta la mattinata, dalle 10 alle 14, il Mercato di piazza dei Carabinieri (all'angolo tra via Bovini e via Canalazzo) sè arà aperto per consentire ai consumatori, turisti e cittadini di fare una vera spesa sana, buona e locale.

Dalle 10.15, inoltre, è possibile scoprire come realizzare una genuina ricetta di stagione grazie allo show cooking che ha come protagonisti l'Agrichef Stefano Gardi dell'Agriturismo Tenuta Nasano di Riolo Terme e la food blogger Annalisa Calandrini di Amarsi Cucinando Sano, fresca ospite del programma Rai La Prova del Cuoco e madrina del Wellness Food Festival di Cesena.

Non mancano poi agrilaboratori, in particolare il tutor del baby orto che farà mettere le mani nella terra a bimbi, mamme e papà, e lo spazio truccabimbi, entrambi dedicati ai più piccoli.

E dalle 11, Officina della Musica Ravenna propone un concerto acustico che fa da colonna sonora al taglio della torta con brindisi e agri-aperitivo per tutti.