Il Museo alla Vigilia: una visita guidata per scoprirlo

In occasione delle festività natalizie il Museo Nazionale di Ravenna resta aperto in via straordinaria lunedì 24 dicembre dalle ore 8.30 alle 19 (ultimo accesso). Ingresso a pagamento.

E proprio la vigilia di Natale, alle ore 10.30, si svolge la visita guidata ai capolavori del Museo, senza necessità di prenotazione.

La visita, a cura del personale MiBAC Polo Museale dell'Emilia-Romagna, è compresa nel costo del biglietto.