Il New Made Ensemble in concerto per salvare il bassetto manfredo

Mercoledì 10 aprile, alle ore 21.00, a Faenza, presso il Ridotto del Teatro Masini il New Made Ensemble si esibirà nel concerto “Around Bach”.

Il gruppo è formato da Enrico De Felice (flauto), Raffaele Bertolini (clarinetto basso) e Rossella Spinosa (pianoforte).

Lo spettacolo, a offerta libera, è finalizzato alla raccolta fondi per il restauro del bassetto manfredo, un piccolo contrabbasso del diciottesimo secolo, uno strumento particolarmente raro che necessita di alcune riparazioni per poter tornare a suonare.

Il bassetto manfredo (come è stato soprannominato) appartiene al Comune di Faenza e fa parte del museo del teatro Masini.

Veniva probabilmente utilizzato nel teatro locale e, forse, anche nelle funzioni della cappella musicale del Duomo. E’ frutto del lavoro di un liutaio locale, purtroppo sconosciuto, ed è uno strumento molto raro perché, a differenza di altri bassetti, non è stato modificato nella sua struttura.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Biblioteca comunale e la scuola di musica Sarti, sta da tempo lavorando a questo importante progetto di restauro.