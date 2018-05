Il nuovo Esp festeggia con tanti ospiti e il Colorado casting tour

È trascorso un anno da quando il Centro Commerciale Esp di Ravenna ha mostrato al pubblico i nuovi 19.000 metri quadrati della Galleria. Durante questi 12 mesi il Centro ha rafforzato il suo ruolo di punto di attrazione per lo shopping ed il tempo libero dell’intera Romagna. Ne è conferma l’aumento del numero dei visitatori del 31%.

Igd Siiq Spa, la società immobiliare che detiene la proprietà e la gestione del Centro Commerciale, che ha investito oltre 52 milioni di euro sull’immobile, è soddisfatta degli ottimi risultati raggiunti. A conferma del buon lavoro svolto anche in ambito architettonico, tecnico e della sostenibilità, nel mese di aprile il Centro Esp è stato premiato a livello nazionale con il "CNCC Design Award” per la categoria “Refurbishment”.

L’attenzione alla sostenibilità è inoltre testimoniata dalla riduzione dei consumi energetici (anche in virtù dell’installazione dell’impianto fotovoltaico) e dalle certificazioni ambientali: ottenuta la UNIENISO14001 ad inizio anno, avviate le operazioni per la “Breeam In-Use”.

Per festeggiare il primo anniversario, per tutto il mese di giugno al Centro ESP ha previsto il seguente programma di eventi:

Domenica 3, ore 18.00: taglio della torta in compagnia del ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino.

Domenica 17, alle ore 17.30: il cantante Irama incontra i fan e firma le copie del suo nuovo cd “Plume”. Domenica 23, alle 17.30: spazio al Colorado Casting Tour, una selezione live di comici per la trasmissione TV. Infine giovedì 27, ore 17.30: il cantante Biondo incontra i fan e firma le copie del suo nuovo cd “Dejavu”.