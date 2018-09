In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2018, dedicate al tema L'arte di condividere, l'Area Patrimonio Archeologico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini propone una serie di incontri intitolata Romagna archeologica: siti e paesaggi.

La Bassa Romagna prende parte a questa iniziativa con "Il paesaggio archeologico: tracce del passato nel territorio attuale", domenica 23 settembre alle ore 14.30. Ritrovo in via Ponte Pietra (parcheggio presso Trattoria la Chiusaccia) a Cotignola.

Un percorso a piedi attraverso un settore dell’alta pianura romagnola per individuare le tracce ancora visibili della strutturazione del paesaggio nelle epoche passate e discutere delle trasformazioni del territorio nelle epoche storiche. Durante il cammino si illustrerà la conformazione territoriale in età romana e le modifiche intervenute nel corso dell’età alto medievale e medievale, sia dal punto di vista morfologico che insediativo, attraverso la visione diretta di quanto ancora visibile dell’impianto della centuriazione, delle forme della viabilità antica, degli edifici di culto e degli insediamenti.

Per una più agevole comprensione del territorio attraversato, saranno forniti materiali esplicativi e cartografia del percorso.

Percorso adatto a tutti, interamente pianeggiante, sviluppato in prevalenza su viabilità vicinale a basso volume di traffico veicolare. Il gruppo procederà in sicurezza, accompagnato da personale MiBAC. Il percorso ha sviluppo lineare. Durata: 2 ore e mezza circa.