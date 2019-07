“Il piacere per la vita”, la mostra dedicata allo scultore Piero Strada

Si inaugura domenica 7 luglio alle ore 11,00 e resta aperta fino al 9 agosto presso Casa Guerrini a Sant'Alberto la mostra dal titolo “Il piacere per la vita” dedicata all'artista Piero Strada e curata da Angelamaria Golfarelli e Roberto Moretto, promossa dall'Ass.ne culturale Il Glicine con il Patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.

Lo scultore Piero Strada era nato nel 1932 a Ravenna e per cinquant’anni ha narrato con le sue opere il cammino dell’uomo, i suoi sentimenti e le sue contraddizioni. La rappresentazione dei miti, dai più antichi ai più recenti, è il suo linguaggio fissato sulla lamina del ferro. Il battere del suo martello scandiva i tempi dell’anima e la fiamma del saldatore la racchiudeva nell’opera, veloce, prima che svanisse, rapida come la luce dell’elettrodo. Allievo di Augusto Bartolotti e vicino a Verlicchi, Zancanaro e Tonino Guerra, il suo percorso da semplice saldatore ad artista lo ha portato in giro per l’Europa e l’Italia, in varie mostre ed iniziative, nelle scuole ed all’università.

In questa mostra oltre ad alcune sculture saranno presenti i suoi disegni e i suoi quadri con una specifica sezione dedicata all'erotismo, a testimonianza di un rapporto con l'arte che non disdegnava la pratica di nessuna disciplina.

L'esposizione resta aperta dal 7 luglio al 9 agosto negli orari di apertura della Biblioteca o. Guerrini - Ingresso libero