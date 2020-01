Il pianista Giuseppe Albanese presenta a Ravenna il suo “Invito alla Danza”

Giuseppe Albanese, tra i più richiesti pianisti dell’attuale scena internazionale, martedì 4 febbraio alle ore 21 torna al Teatro Alighieri, di nuovo ospite della stagione “Ravenna Musica” dell’Associazione Angelo Mariani , dopo il successo del 2018.

Presenterà la sua recentissima incisione per la Deutsche Grammophon dal titolo evocativo “Invito alla Danza”: una raccolta di trascrizioni per pianoforte di suite tratte da celebri balletti come Lo Schiaccianoci di Petr Il'ic Cajkovskij, l’Uccello di Fuoco di Igor Stravinskij, Coppelia di Léo Delibes, arricchita dalle composizioni “Invito alla danza” di Carl Maria von Weber e “La Valse” di Maurice Ravel.

Prezzi: da € 5,00 a € 30,00 a seconda del settore e dell’età.