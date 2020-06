"Il Poeta delle Fontane", gli scatti di Marina Mingori per Tonino Guerra

Dal 9 al 15 giugno arriva al Magazzino del sale Torre di Cervia la mostra fotografica "Il Poeta delle Fontane" di Marina Mingori, dedicata alla figura di Tonino Guerra.

"La creatività di Tonino Guerra è magica, il suo rapporto con la terra è potente, la prigionia la sua palestra emotiva, il suo sguardo è volto al futuro a progetti sospesi e al passato a frutti dimenticati. E poi ci sono le fontaneda lui progettate sparse sulla Riviera Romagnola, in Valmarecchia e nel Montefeltro. Il mondo di Tonino è una favola vera, tangibile, immersiva, che lascia al visitatore più lieve il cuore. Come ai suoi connazionali al campo d'internamento a Troisdorf in Germania nel 44, continua a donarepoesia per liberare il pensiero di tutti coloro che si sentono, in qualche modo, prigionieri".

Questo e molto di più ha colto l’occhio di Marina Mingori, fotografa amatoriale. Le fotografie fanno parte della raccolta tematica privata: L’Italia vista dal finestrino del passeggero,che coniuga territorio, storia e cultura italiana raccontate perimmagini,che comprende Và, pensiero… il Poeta della Bassa Giovannino Guareschi esposta a Cervia nel 2019.con patrocinio del Comune di Cervia.

La mostra Il poeta delle Fontanededicata al poeta e sceneggiatore Tonino Guerraper commemorare il centenario della sua nascita a Santarcangelo di Romagna il 16 Marzo 1920, è vistabile tutti i giorni dal 9 al 15 giugno 2020 a Cervia presso il Magazzino del sale Torre, dalle 18,30 alle 24,00. Nei giorni festivi, prefestivi, il giovedì e in caso di pioggia anche al mattino dalle 10,30 alle 12,30.

Ingresso gratuito.