Il pop "deviato" di Amerigo Verardi & the Hippie Quartet

Giovedì 5 aprile, ore 21.30, Amerigo Verardi & the Hippie Quartet arrivano in concerto al Moog di Ravenna.

Amerigo Verardi, musicista e produttore brindisino, dal 1986 al 2018 ha vinto diversi premi nell'ambito della musica indipendente (tra cui il premio MEI come miglior produttore artistico) e ha collaborato con alcuni dei nomi fondamentali dell’ala alternativa della scena rock nazionale, come Manuel Agnelli, Carmen Consoli e i Baustelle.

Considerato fin dai suoi esordi tra gli autori di canzoni più talentuosi ed originali, la rivista specializzata “Mucchio Extra” lo ha inserito, unico in Italia, in una speciale classifica tra i principali esponenti del pop “deviato”, al fianco di artisti del calibro di Syd Barrett e Julian Cope.

Con il meraviglioso “Hippie dixit”, uscito il 16 dicembre 2016 su etichetta The Prisoner records, e l’emozionante nuovo singolo “Spiriti di terra” pubblicato a dicembre 2017, Amerigo Verardi si conferma definitivamente tra i musicisti “alternativi” più brillanti ed importanti degli ultimi trent'anni. Una vita dedicata, con stile, classe e continuità, alla musica di grande qualità, lontano dalle schizofrenie di consumo odierne dalle quali Verardi prende le dovute distanze, continuando un discorso artistico che appare sempre più affascinante e sorprendente sotto ogni punto di vista.

Ingresso libero.