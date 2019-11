Il pop sintetico di Fosco17

Venerdì 29 novembre, ore 21.30, torna la musica al Bronson di Madonna dell’Albero con Fosco17.

Luca Jacoboni è Fosco17, nato sotto i portici della città di Bologna con l’esigenza di scrivere le sfighe di una vita normalissima. Fosco17 fa musica da sempre, ma si chiama così da pochi mesi. Speaker radiofonico e ingegnere nella vita di tutti i giorni, Fosco17 è pop sintetico, si allontana dai dogmi dell’indie italiano ma cresce sotto un non troppo velato astro pop, capace di farti ballare, di farti commuovere, ma sicuramente di farti cantare. In apertura Moriel, progetto solista del modenese Riccardo Moriello, e la ferraese Arianna Poli.

Dopo l'uscita del suo primo album, “Dodici Mesi”, l'8 novembre scorso, per Virgin Records/Trident Music, Fosco 17 è per la prima volta in tour.

“Dodici Mesi” è un disco che racconta in dodici atti una storia qualunque; dodici capitoli di un romanzo dal finale aperto, un’unica trama fatta di momenti diversi. Una raccolta di canzoni diverse che seguono una storia, che hanno movimento, che fanno parte della trasformazione di un bambino a cui piace vedere il mondo fatto di colori pastello, senza disordine, pulito, netto e immacolato.

Biglietti: 10 euro.