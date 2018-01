Il punto di vista animale nello "Zoo di Pinocchio"

Domenica 28 gennaio, alle ore 15.30, al VulKano di San Bartolo va in scena Lo zoo di Pinocchio (3/10 anni).

Si racconta la favola di Pinocchio dal punto di vista dei tanti animali che popolano le pagine del libro. Poche parole e l’incanto delle figure e dei gesti. In scena due improbabili demiurghi fanno ciò che sempre succede in teatro: creano una storia. Si dipana uno strano bestiario che va dal grillo parlante, al pulcino e la gallina, al colombo viaggiatore, al serpente, al gigantesco pescecane.

Affrontare Le avventure di Pinocchio con originalità non è tanto semplice. Si tratta di uno dei libri più diffusi al mondo, oggetto di infinite riduzioni teatrali e cinematografiche.

Anche Drammatico Vegetale tra i tanti ha già affrontato l’argomento, se così si può dire, realizzando un fortunato spettacolo su Pinocchio nel lontano 1990; lo spettacolo, giocato sul tema della bugia come gesto irriverente ma creativo, è stato presentato in Italia e all’estero per molti anni. Perché allora tornare su un tema apparentemente così sfruttato?

Questo è il destino delle grandi storie, che non finiscono mai di stupirci e stimolare la nostra creatività. Fino a farci cadere di nuovo nella rete pinocchiesca.

POSTI LIMITATI. Consigliata la prenotazione.

Dopo lo spettacolo tè e pasticcini di Alce Nero

VulKano è in via Cella 261 a San Bartolo

BIGLIETTI in vendita al Teatro Rasi, tutti i giovedì (escluse festività) dalle 16 alle 18, tel. 0544 30227 e il giorno stesso, nei luoghi di spettacolo, un’ora prima d’inizio rappresentazione, cell. 344 3897683. Ingresso unico 6€.

L’ingresso a VulKano prevede, per gli adulti, la tessera associativa annuale del costo di 0,50 €.

www.drammaticovegetale.com blogartebebe.blogspot.it www.ravennateatro.com