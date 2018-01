Il Quartetto Delfico sul palco del Goldoni

Il 2018 della seconda stagione di Bagnacavallo Classica - Libera la musica, realizzata in collaborazione con Lions Club Bagnacavallo, si apre con una formazione che rappresenta la più nobile tra le forme della musica da camera, il quartetto d’archi. Nella fattispecie il Quartetto Delfico (in questa occasione affiancato da Ida Febbraio al flauto e Daniele Rosi al contrabbasso), formazione italiana che suona in tutta Europa e ha all’attivo due dischi con l’etichetta olandese Brilliant Classics.

Il Quartetto Delfico (formato da Mauro Massa, Andrea Vassalle, Gerardo Vitale e Valeria Brunelli) si esibisce venerdì 26 gennaio al Teatro Goldoni alle ore 21.

