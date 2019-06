Il Quartetto K dà l'avvio ai "Concerti in Villa"

Da venerdì 5 luglio musica e arte saranno protagoniste a Voltana di Lugo. Oltre alla rassegna musicale “Concerti in villa”, in programma per tre serate nella suggestiva cornice di Villa Cacciaguerra Ortolani (piazza Unità 13), l'estate voltanese si arricchisce di altri due concerti che si svolgeranno nel magico scenario del Santuario della Beata Vergine dell’Arginino (via Comunetta 7).

Venerdì 5 luglio, ore 21.00, la rassegna inizia con il concerto del Quartetto K, composto da Stefano Martini, al violino, Matteo Salerno al flauto, Egidio Collini alla chitarra e Fabio Gaddoni al contrabbasso. Da quasi due decenni il Quartetto K interpreta e rielabora con uno stile personale e accurato le più belle melodie provenienti dall’area mittel-europea, russa e balcanica, un bacino inesauribile di musiche di rara bellezza che da sempre ha ispirato i più grandi compositori di ogni epoca. Il gruppo effettua costantemente un lavoro di ricerca e riscoperta di musiche dimenticate e poco conosciute tratte sia dal repertorio classico che da quello tradizionale che ripropone in pubblico con diversi progetti dedicati a repertori specifici.

Gli altri eventi

Venerdì 12 luglio spazio al concerto “Ad ali spiegate” con Anna Forlivesi (voce, arpa celtica, chitarra) e Daniele Torri (voce, flauti, sax, chitarra).

Martedì 30 luglio Andrea Mingardi presenta il suo libro Professione cantante raccontando dagli esordi fino ai giorni nostri, i Festival di Sanremo, le grandi collaborazioni e le migliaia di concerti. Maurizio Tirelli sarà al pianoforte e tastiere.

Due appuntamenti saranno invece ospitati dal Santuario della Beata Vergine dell’Arginino. Nell’ambito della rassegna Lugo Music Festival, sabato 20 luglio è in programma alle 6 il concerto all’alba con le “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, suonate dalla Lmf String Orchestra.

Infine, giovedì 25 luglio alle 21 torna la musica con “Racconti di cornamuse. Antichi suoni nell’aria”, nell’ambito della rassegna “I Luoghi dello Spirito e del Tempo”. Si esibiranno Fabio Rinaudo (Musette del Morvan 18 e 16 pollici, Irish Uilleann pipes, Scottish small pipes, Sordellina), Claudio De Angeli (chitarra), Luca Rapazzini (violino).

L’ingresso agli spettacoli è a offerta libera.