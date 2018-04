Il quartetto Tangominas in un affresco di parole e suoni

Una serata dedicata al tango al femminile è in programma sabato 14 aprile alle 21 presso la Bottega Matteotti, in via Matteotti 26, a Bagnacavallo con il quartetto Tangominas che si esibisce nello spettacolo Acquaforte.

Acquaforte è un viaggio/affresco fatto di parole e suoni, il ritratto contrastato di una musica che ha accompagnato la storia dell’Argentina, facendosi – alternativamente – ora effige del potere, ora canto di libertà: poetica, contraddittoria ma sempre viva.

Il quartetto Tangominas è composto da Francesca Esposito (canto, voce recitante), Pamela Falconi (flauto), Carmen Falconi (pianoforte), Giulia Costa (violoncello).

L’ingresso è a offerta libera.

Gli appuntamenti a Bottega Matteotti per questa prima parte del 2018 si concludono sabato 5 maggio con Il Principe e l’alano: Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa a 60 anni dalla pubblicazione.

Gli eventi culturali, ideati dall’associazione culturale Controsenso, godono del patrocinio del Comune di Bagnacavallo. La direzione artistica è di Michele Antonellini.