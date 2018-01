Il quintetto Jano presenta il suo nuovo album

Mercoledì 17 gennaio, la stagione dello Zingarò Jazz Club di Faenza prosegue con il concerto di Jano, il quintetto formato da Emiliano D'Auria al pianoforte e al live electronics, Alessia Martegiani alla voce, Gianluca Caporale ai sassofoni, Maurizio Rolli al basso elettrico e Alex Paolini alla batteria presenterà il suo nuovo disco, The Space Between Things, pubblicato per Via Veneto Jazz. La serata è ad ingresso libero con inizio alle 22.

The Space Between Things, terzo album del gruppo Jano, riprende le sonorità elettroacustiche, rarefatte e visionarie, già incontrate per espanderle in melodie intense ed eleganti, affidate principalmente alla voce di Alessia Martegiani.

Il nuovo disco esce cinque anni dopo Distante, il precedente disco della formazione, e prosegue il percorso avviato da Emiliano D'Auria verso l'apertura di spazi tra gli stili del jazz e verso la ricerca di una visione sonora contemporanea. The Space Between Things è costruito come un vero e proprio concept-album: in questo modo, ogni brano rappresenta una tappa nella ricerca di spazi inesplorati tra le cose, ma sfugge al rischio di limitare rigidamente la capacità evocativa dei suoni.

Gli arrangiamenti mettono bene in evidenza la trama collettiva, si innervano di soul, si espandono in richiami ad atmosfere noir, si dilettano in tessiture spigolose e ben congegnate, interagiscono efficacemente con inserti di parole recitate.

Mercoledì 24 gennaio 2018, lo Stefano Coppari New Quartet sarà protagonista del nuovo appuntamento con il cartellone musicale dello Zingarò Jazz Club di Faenza. Sul nostro palcoscenisco, si esibiranno Stefano Coppari alla chitarra, Nico Tangherlini al pianoforte, Lorenzo Scipioni al contrabbasso e Jacopo Ausili alla batteria.

Lo Zingarò Jazz Club è a Faenza in Via Campidori, 11.