Il raduno degli alpini tra "rancio" e sfilate

Anche il “Gruppo di Casola Valsenio" dell'Associazione nazionale Alpini organizza il suo raduno annuale. Per festeggiare questo importante avvenimento, il quindicesimo dopo la sua formazione, le penne nere organizzano una due giorni, sabato 2 giugno e domenica 3 giugno.

Il programma parte sabato alle 17.30 con il ritrovo per la deposizione di una corona d'alloro al parco Nembrini. Da qui si parte per raggiungere la Chiesetta degli Alpini costruita in località Olmatelli. Qui di seguito all'alzabandiera si tiene la messa in memoria degli "Alpini andati avanti".

Si prosegue domenica 03 giugno con il raduno vero e proprio. Dalle 8.30 alle 9 si tiene l'ammassamento con buffet al parco Cavina. Segue la messa, la deposizione di una corona al monumento ai Caduti e il saluto delle autorità. Alle 10.30 le penne nere sfilano per le vie del paese accompagnati dal corpo bandistico di Casola Valsenio e successiva deposizione di una corona al monumento del parco Cavina. Alle 12,30 tradizionale rancio alpino. E’ gradita la prenotazione per il Rancio Alpino: Valerio 339/7036769, Pietro 339/1598812, Lamberto 339/1417810.