Il record della 100 chilometri del Passatore: tanti iscritti per "Le vie del Sangiovese"

La 46^ edizione della 100 km del Passatore è pronta a partire. La Cento, anche quest'anno denominata "Le vie del Sangiovese", riveste oltre al valore sportivo anche un significato sociale: il collegamento fra le città di Faenza e Firenze e le rispettive regioni.

Anche quest'anno Consorzio Vini di Romagna ha voluto abbinare lo slogan “le vie del Sangiovese” alla manifestazione, in omaggio alle strade percorse dai partecipanti durante il tracciato che lega la Toscana alla Romagna, terre dove viene coltivato il vitigno "Sangiovese" e dal quale vengono ricavati vini d'alta qualità come il Chianti (in Toscana) e il Sangiovese (in Romagna). A meno di una settimana dalla partenza, prevista per sabato 26 maggio, alle 15, da Piazza del Duomo a Firenze, risultano oltre 3060 gli atleti attualmente iscritti (erano 2.893 all’edizione 2017), stabilendo il record degli anni 2000. Tra loro si contano oltre 480 donne, circa 1350 esordienti, 406 toscani (dei quali oltre 185 fiorentini), oltre 560 emiliano romagnoli dei quali oltre 150 faentini ed oltre 50 atleti provenienti da 26 nazioni straniere: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Capo Verde, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, G.B., Hong Kong, Irlanda, Malta, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera e USA. Davvero numerosa, quest’anno, la presenza di runners finlandesi, tedeschi, capoverdiani e sloveni.

Iscritti anche 11 praticanti del nordic walking, disciplina che assegnerà il settimo titolo italiano Csen di specialità. A sfidare il recordman Giorgio Calcaterra, vincitore delle ultime 12 edizioni e detentore del record maschile in 6h25’47’’, oltre che vincitore di tre titoli mondiali, troviamo il vianese Andrea Zambelli (2° al ‘Passatore’ 2017 e 4° nel 2015), il brisighellese Marco Serasini (4° alla Firenze-Faenza 2017 e 3° nell’edizione 2013), l’iseano Marco Ferrari (2° al ‘Passatore’ 2016 e 3° alla 50 km di Romagna 2018), il mestrino Marco Boffo (4° alla Firenze-Faenza 2012 e 2° nel 2008), i capoverdiani José Daniel Vaz Cabral (1° alla Rüninger 24-Stundenlauf 2017 e due volte vincitore della Boa Vista Ultramarathon) e Nataniel De Jesus Semedo Moreira (vincitore Boa Vista Ultramarathon ’17), il faentino Mirco Gurioli (6° al ‘Passatore’ 2016), il rocchigiano Matteo Lucchese (fresco vincitore della 100 km di Seregno, 2° alla 50 km di Romagna 2018 e due volte vincitore della Pistoia-Abetone Ultra-marathon), il tedesco Hoffmann Benedikt, l’inglese Grantham Lee e il russo Alexey Izmailov.

In campo femminile troviamo la tre volte vincitrice della Firenze-Faenza, nonché terza assoluta nel 2016 e detentrice del record femminile, Nikolina Sustic, oltre alle connazionali croate Marija Vrajic (due volte vincitrice tra le donne nel ’13 e ’14) e Radmila Maksimovic.



Grande novità per l’edizione 2018 del ‘Passatore’ la collaborazione tra l’ultramaratona e Ekis, The Coaching Company, con un programma di lavoro tutt’ora inedito in Italia. A partire dal mese di aprile, il ‘Passatore’ e Ekis hanno fornito ai Centisti e a tutti gli iscritti alla Newsletter attraverso la pagina Facebook dei brevi video sul mental coaching, inviando strumenti che permettano loro di avere la mente come alleato durante la preparazione e, soprattutto, durante la gara per portarla a termine con successo e soddisfazione. Il programma di “allenamento mentale” prevederà anche una serie di appuntamenti in diretta sulla Pagina Facebook della Cento con gli Sport Mental Coach Ekis, oltre a due serate dedicate alla preparazione mentale prima della gara che vedranno la presenza di Andrea Zavaglia: una a Faenza, nella sala mostra presso Voltone Della Molinella, giovedì 24 Maggio 2018 alle 20.30 mentre, la seconda, si terrà la sera della vigilia della corsa a Firenze, venerdì 25 alle 20.30, allo Starhotel Michelangelo. A causa del numero di posti limitati, è necessario effettuare l’iscrizione nella sezione eventi del sito della Cento o sulla relativa pagina Facebook. Quest’anno, gli organizzatori, prevedono in concomitanza nei punti più sfidanti della corsa (il Passo della Colla e Marradi) anche due Coaching Clinic, un vero e proprio corroborante mentale lungo il percorso. Tutti coloro che hanno un pettorale, inoltre, avranno accesso alla App “Ekis: il mental coach a portata di mano”, potendo dialogare in diretta con i mental coach presenti sul percorso al momento del bisogno. I coach, a loro volta, condivideranno contenuti di valore per i centisti che potranno anche richiederne di tipo motivazionali on-demand.