Il regista Michele Manzolini porta a Ravenna "Il varco"

Arriva a Ravenna con una proiezione speciale il film "Il Varco", in programma giovedì 21 novembre. Il film diretto da Federico Ferrone e Michele Manzolini (Il treno va a Mosca), dopo la partecipazione al 76° Festival di Venezia, è uscito nelle sale il 10 ottobre distribuito da Istituto Luce Cinecittà e sta proseguendo il suo tour di proiezioni introdotte al pubblico dai registi, dallo sceneggiatore e da chi ha partecipato alla realizzazione di questo progetto.

Il 21 novembre presso il cinema Mariani a Ravenna, alle ore 21.00 si tiene la proiezione speciale del film Il Varco, alla presenza del regista Michele Manzolini che saluta il pubblico in sala e introduce il film prima del suo inizio.

Il varco è prodotto da Kiné in associazione con Istituto Luce Cinecittà, in collaborazione con Home Movies – Archivio Nazionale Del Film Di Famiglia, in collaborazione con Rai Cinema e con il contributo di Regione Emilia-Romagna. Liberamente ispirato alle vite e ai diari dei militari Guido Balzani, Remo Canetta, Enrico Chierici, Adolfo Franzini, Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, Il varco racconta attraverso immagini di repertorio il viaggio di un soldato italiano diretto al fronte sovietico.