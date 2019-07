Il relitto del Paguro e gli altri mondi sommersi dell'Adriatico

Martedì 6 agosto alle 18.30 al Kuta Beach di Punta Marina si parla di mondi sommersi e delle ricchezze che il Mar Adriatico può offrire a chi si immerge nelle sue calme acque.

Un incontro a ingresso gratuito in cui Samuele Amadori, giornalista Rai ed esperto sommozzatore, dialoga con Attilio Rinaldi, biologo e presidente del Centro Ricerche Marino di Cesenatico-Cervia.

La serata è l'occasione per parlare di mare, immersioni, di reef artificiali, come ad esempio il relitto del Paguro che ospita una grandissima varietà di specie marine, e di tentare paragoni con altri mari ben più noti per le immersioni.

L'appuntamento si inserisce nel ricco programma di appuntamenti che anticipano Adrireef, il festival che si svolgerà l'ultimo fine settimana di agosto.

Al termine dell'incontro è possibile cenare presso il Kuta Beach, è consigliata la prenotazione (0544.437864).