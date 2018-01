Il ricordo del maestro Casadei con l'orchestra La storia di Romagna

Il Teatro Socjale di Piangipane dedica una serata al Maestro Secondo Casadei e alla Musica tradizionale Romagnola, in un evento esclusivamente d’ascolto che si tiene venerdì 2 febbraio alle 21.



La musica del virtuoso violinista e compositore Romagnolo viene interpretata fedelmente dalla tradizionale orchestra “LA STORIA DI ROMAGNA”.

Riccarda Casadei, figlia del Maestro, introduce la serata con alcuni racconti del padre, video e foto.

Durante la serata intervengono: Patrizia Ceccarelli, Franco Felisatti, Christian Ravaglioli, Giuliano Paco Ciabatta e i ballerini “alla Casadei” della scuola di ballo Malpassi.



La Storia di Romagna nasce il 19 dicembre 1981, debuttando al Centro Internazionale "Ca' del Liscio" di Ravenna. Tanti erano gli amanti della musica di Secondo Casadei, che da tempo sognavano di avere un'orchestra che proponesse la lunga e straordinaria storia musicale di questo grande Maestro, simbolo della Romagna. L'orchestra nasce con lo spirito e l'impegno di eseguire i suoi brani con le stesse modalità e stile e con quel sound tutto particolare che contraddistingue questa musica. È una tradizione che fa parte della cultura popolare di questa terra, un patrimonio da salvaguardare; è vita per gli anziani, e per i giovani è linfa da trarre da queste radici.

La Storia di Romagna si presenta con una formazione di 12 elementi, (con la possibilità di arrivare a 13) con la caratteristica divisa rossa anni '50, gli orchestrali schierati elegantemente sul palco su tre file, ognuna su un piano diverso. Tutto il repertorio è eseguito esclusivamente dal vivo, con grinta, forza e calore; una musica travolgente, carica di emozioni, che fa del ballerino un vero atleta da competizione.

L'orchestra "La Storia di Romagna" ha inciso ben 438 brani suddivisi in 25 CD, una ricca raccolta e una vera antologia del vasto repertorio del M° Secondo Casadei.



Naturalmente cappelletti nell’intervallo, come da tradizione.

Ingresso riservato soci Arci. Costo del biglietto 12 euro.

Info e prevendita: www.teatrosocjale.it

www.facebook.com/teatrosocjale

Tel. 3276719681