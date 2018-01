Il ricordo dell'arcivescovo Baldassarri con le sue "Lettere dal Concilio"

Si chiudono gli speciale Romagna di gennaio con l'appuntamento di martedì 16 gennaio, alle 18, alla sala D'Attorre per il ciclo di incontri del Centro Relazioni Culturali del Comune, ricordando monsignor Salvatore Baldassarri con il volume Lettere dal Concilio (Cittadella Editrice) a cura di Giannino Piana e Aldo Preda, con la partecipazione di Monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo della diocesi di Ravenna-Cervia.

Per la prima volta sono state pubblicate le lettere che monsignor Baldassarri, arcivescovo di Ravenna-Cervia dal 1956 al 1975, scrisse nel corso del Concilio Vaticano II per spiegare ai cittadini e ai fedeli i temi e le discussioni legati a quell'importante avvenimento.

Baldassarri, con il suo stile semplice ma efficace e puntuto, definì il Concilio “un grande esame di coscienza”, non nascose infatti i dissapori e gli scontri tra conservatori e innovatori, desiderò fortemente la riapertura del dialogo con il mondo moderno, attraverso il riconoscimento dei propri errori per dare spazio a una riforma della Chiesa come un ritorno alle sorgenti, alla più genuina tradizione delle origini.