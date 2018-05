Il ritorno del lupo e di altri grandi carnivori

Martedì 8 maggio inizia la rassegna “Percorsi 2018”, avventura, ricerca, spiritualità, incontri, una rassegna organizzata dal Club Alpino Italiano di Ravenna, in collaborazione con L'Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, alla Sala D'Attorre di Casa Melandri.

Alle 21.00 si assiste a "Il ritorno di Lupo, Orso e Lince" con Davide Berton, Referente Nazionale Gruppo Grandi Carnivori CAI.

Perché si sono estinti, perché stanno tornando, come affrontare questa sfida, chi sono e come comportarsi in caso di incontro.

Conferenza e proiezione seguono l’inaugurazione della Mostra "Presenze Silenziose", alle ore 17 presso la Biblioteca Oriani. La mostra, che resta aperta sino al 22 maggio, ospita anche i lavori vincitori del Concorso Lupus In Fabula cui hanno partecipato 18 Classi di scuole medie di Ravenna.