Il rock britannico dei The Wave Pictures dal fumo di Londra alla nebbia romagnola

Dalle colline del Leicestershire alle fumose strade di Londra, fino alle nebbie della Romagna: i The Wave Pictures tornano a Ravenna, ospiti al Bronson, sabato 24 febbraio dalle 21.30.

Con “Bamboo Diner in the Rain” il loro rock’n’roll britannico alternativo, insaziabile e instancabile torna a incidersi su disco, ricco di vibrazioni sonore e immagini a parole, di dichiarazioni d’amore per una sala da biliardo, mai scontate. Aprono i So Long, band cesenate pronta a presentare il nuovo album “Solong”, registrato allo StoneBridge Studio.

Inizia tra le colline dei Leicestershire il percorso musicale dei Wave Pictures, gruppo rock inglese formato da David Tattersall, Franic Rozycki e Jonny H. Helm, che incentra la propria musica su caratteristiche quali spontaneità e immediatezza dei suoni. Un percorso, quello dei Wave Pictures, che attraverso una lunga serie di album autoprodotti e release ufficiali, svariati progetti collaterali e numerose collaborazioni (Herman Düne, Darren Hayman, Jeffrey Lewis, Stanley Brinks,Billy Childish solo per citarne alcuni) ha permesso a David Tattersall e soci di attirare l'attenzione della critica e di raccogliere un consenso sempre crescente di pubblico.

“Bamboo Diner in the Rain” è il loro ultimo album, contornato da un mood e l’anima della loro musica che sono l’opposto dell’uggioso britannico. Ritmiche cullanti e caraibiche mischiate sapientemente a suoni da prateria modulante. Dopo l’album di “A season in Hull”, e altri sei album all’attivo, il loro rock’n’roll britannico alternativo torna a incidersi su disco, ricco di vibrazioni sonore e immagini a parole, di dichiarazioni d’amore per una sala da biliardo, mai scontate e sostenute da coretti e corde arpeggiate. E nulla si può fare per ritardare la chiusura della sala, che si erge a simbolo di una generazione ormai passata e antiquata e di un’età della vita trascorsa, vissuta con un’anima in tonalità minore.

Ingresso: prevendita 10€ + dp http://bit.ly/TheWavePictures_Bronson o al Fargo

Cassa: 12€

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com