Il romanzo sportivo di Davide Bacchilega: "La più odiata dagli italiani"

Inizia venerdì 4 maggio la terza edizione degli “AperiTrisi letterari”, rassegna organizzata dalla biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo. L’iniziativa prevede tre incontri con autori, in programma, oltre al 4 maggio, per mercoledì 9 e venerdì 18 maggio. Gli appuntamenti si svolgeranno alle 18 nella Sala Codazzi della biblioteca.

Si inizia venerdì 4 maggio con la presentazione del libro La più odiata dagli italiani (Las Vegas Edizioni, 2017) di Davide Bacchilega. Dialoga con l’autore Andrea Magnani.

Protagonista del romanzo è Vincenzo Sarti, un allenatore che ha guidato il Bologna ai vertici della classifica. Per confermarsi il migliore dovrà allontanare i sospetti che macchiano il suo passato e nascondere il segreto che può stroncargli la carriera. Oltre a questo, la sua missione è combattere quel nemico innominabile ritenuto l’incarnazione di ogni male: il club più titolato e potente della Serie A. Quando però è proprio questa a tentarlo, Vincenzo mette in discussione tutti i suoi principi per diventare il tecnico della squadra più odiata dagli italiani.

Davide Bacchilega vive a Lugo e lavora a Bologna in un’agenzia di comunicazione. Ha pubblicato con Las Vegas Edizioni anche i libri Più piccolo è il paese, più grandi sono i peccati (2016) e I romagnoli ammazzano al mercoledì (2014).

I successivi appuntamenti sono mercoledì 9 maggio con Le spose sepolte (HarperCollins, 2018) di Marilù Oliva e venerdì 18 maggio con la presentazione di Il bambino del treno (Piemme, 2018) di Paolo Casadio.