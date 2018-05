Il salotto di Radio Melody sulla spiaggia del Peter Pan

Dopo le prime tre fortunate edizioni, il bagno Peter Pan di Marina di Ravenna torna a proporre la formula di una radio dal vivo nei mercoledì d’estate per scoprire i grandi nomi della musica italiana d’autore. La radio è la storica Radio Melody con i suoi dj, che hanno educato almeno un paio di generazioni di romagnoli alla buona musica. In particolare a Luigi Bertaccini è affidato il ruolo di “padrone di casa” in un vero e proprio salotto sulla spiaggia dove gli ospiti si raccontano in un’intervista, tra aneddoti, curiosità e riflessioni sull’essere musicisti, intervallando esecuzioni musicali dal vivo. Nomi storici insieme a nuovi progetti si alterneranno dal 20 giugno ogni mercoledì sera fino al 1° agosto.

Si comincia con Ginevra Di Marco che racconterà gli esordi con i Csi ed il passaggio verso una raffinatissima ricerca verso la canzone popolare internazionale, mentre il 27 giugno protagonista sarà il nuovo progetto dei fratelli Giuridai con Luca Ferrari dei Verdena e Carmelo Pipitone dei Marta sui tubi: i Dunk. Serata speciale sarà quella di mercoledì 4 luglio dedicata agli Skiantos dove Dandy Bestia, storico chitarrista del gruppo, sarà affiancato da Oderso Rubini e gli autori del bellissimo libro biografico sulla band bolognese, “Skiantos una storia così non accadrà mai più...”.

L’11 luglio l’ospite sarà Paolo Benvegnù, a rappresentare la perfetta sintesi tra canzone d’ autore, rock e attitudine contemporanea che lo hanno reso uno dei più importanti artisti nazionali degli ultimi decenni, per non parlare di Massimo Bubola che mercoledì 18 luglio potrà raccontare delle sue canzoni d’autore e anche delle collaborazioni con Fabrizio De Andrè. Dopo la tradizione, un’altra novità, quella degli Stella Maris (mercoledì 25 luglio) guidati da Umberto Maria Giardini (noto precedentemente come Moltheni) e Ugo Cappadonia. A chiudere il cerchio, l’1 agosto, invece una storica band che ha attraversato quattro decenni all’insegna della canzone politica e dell’impegno civile: i Gang dei fratelli Severini.

L’ingresso è libero, per chi lo desidera è possibile cenare in spiaggia.

Come sempre le serate saranno trasmesse in diretta su Radio Icaro Rubicone, fm 90.0 e sul web, e in seguito ascoltabili in podcast sul portale di Mixcloud nello spazio di Melody Box, che avrà la conduzione con i suoi speaker, e nuovi ospiti, dalle 20.00 alle 22.00 quando iniziano le interviste e dopo le stesse. Le serate saranno filmate dallo staff di Radio Icaro rubicone e saranno in seguito pubblicati sul canale Youtube di Melody Box.