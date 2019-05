Il secondo Open Day di Fidapa alla Classense

Mercoledì 8 maggio, alle 17.30, si tiene nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna il secondo Open Dy di Fidapa. Un’occasione condivisa con tutte le circa 200 sezioni italiane e oltre 11.000 socie.

Uno sguardo a quanto Fidapa nel corso di questi quasi cinquanta anni di attività associativa ha fatto a Ravenna e con un'occhiata alle prossime iniziative che saranno a breve realizzate, sempre nel solco dell’interesse verso la realtà sociale e culturale della città e per la realizzazione di un impegno a favore delle donne e del loro empowerment in tutti i settori.

Nell’occasione dell’open day la presidente Fidapa Marina Magnani e la Presidente dell’Istituzione Biblioteca Classense Patrizia Ravagli tracciano un breve itinerario di Fidapa, introducendo l’Assessora alla Cultura del Comune di Ravenna Elsa Signorino, che fu insignita 10 anni fa del Riconoscimento Regionale Fidapa per donne distintesi in campi diversi grazie alla loro professionalità, creatività, impegno.

La parte più mirata alle prossime iniziative sarà curata dalla dott.ssa Daniela Poggiali nella sua veste di curatrice del fondo acquisito dalla Biblioteca Classense di disegni e bozzetti di Emma Calderini, stilista ravennate che ha collaborato con teatri e registi in Italia e all’estero, alla quale a breve sarà dedicata una mostra che consentirà ai ravennati di conoscere questa concittadina cosi’ creativa e di certo altrove più nota che non nella sua città.

Per consentire la tutela dei bozzetti e per rendere possibile la loro fruibilità in vista della mostra preventivata Fidapa si è resa disponibile a dotare i fogli di pass par tout cartonati: un ‘dono’ che si situa nella ‘scia’ degli svariati interventi che Fidapa ha fatto a tutela e conservazione di elementi artistici: quadri, libri antichi, lettere.

La partecipazione all’incontro è aperta e libera.