"Il servo", una commedia nera con Lino Musella e Andrea Renzi

Mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio, alle ore 21, al Teatro Alighieri di Ravenna arriva lo spettacolo di Andrea Renzi e Pierpaolo Sepe (già film capolavoro, grazie anche alla sceneggiatura di Harold Pinter di Joseph Losey) Il servo, tratto dal romanzo breve di Robin Maugham.

Il romanzo è considerato una “commedia nera” e di scavo psicologico, la cui trama – chiusa all’interno di una casa borghese – si struttura come una ragnatela, lentamente tessuta dal “servo”. Nel cast Lino Musella (candidato nel 2017 al Premio Ubu come Miglior Attore), Andrea Renzi, Emilia Scarpati Fanetti, Tony Laudadio e Maria Laila Fernandez. Il 1 febbraio, alle 18, la Sala Corelli ospita l'incontro con la Compagnia a cura di Lorenzo Pavolini, traduttore delle versioni teatrali del testo e anche del romanzo di Maugham.

Al centro del racconto la vicenda di un rapporto di dominazione e assuefazione di un uomo su un altro uomo: Barrett è un domestico che prende servizio nella casa di Tony, ricco avvocato londinese. Inizialmente, “il servo” sembra assolvere con zelo il proprio incarico, ma attraverso ambigui giochi psicologici si arriverà al rovesciamento dei ruoli "servo\padrone". Nel gioco perverso entrano in campo anche l'amico- testimone della vicenda, Richard, la fidanzata di Tony, Sally, la nipote di Barrett, Vera e la misteriosa Mabel.

BIGLIETTI

Platea e palco I, II E III ordine

sostenitore 24€ / ridotto* 20€ / under30 16€ / under20 8€

Galleria e palco IV ordine

sostenitore 17€ / ridotto* 15€ / under30 10€ / under20 8€

Loggione

Intero 7€ / under20 5€

Grazie al contributo di Fondazione Flaminia sono a disposizione biglietti gratuiti per gli studenti universitari iscritti al Polo di Ravenna. I biglietti saranno in distribuzione il martedì dalle 12 alle 14 presso il Punto Ristoro a Palazzo dei Congressi e il giovedì dalle 16 alle 18 al teatro Rasi (posti limitati in base alla disponibilità dello spettacolo).

Per informazioni: Ravenna Teatro tel. 0544 36239 e fondazioneflaminia.it

BIGLIETTERIE

Teatro Alighieri, via Mariani 2 Ravenna tel. 0544 249244 (feriali dalle 10 alle 13, giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima dello spettacolo)

Teatro Rasi, via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227 (da un’ora prima dello spettacolo)

