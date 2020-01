"Il sogno di Tartaruga", una fiaba fatta di ritmo, suoni e vivacità

Gli appuntamenti con la rassegna dedicata alle Favole al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, proseguono sabato 8 febbraio alle ore 21, con Il sogno di Tartaruga, uno spettacolo della compagnia Il Baule Volante prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Il sogno di Tartaruga è uno spettacolo ispirato a una fiaba africana che ha per protagonisti gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Uno spettacolo che rispecchia il continente in cui è ambientato, pieno di colori, suoni, ritmi, esuberanza, vivacità.

La pièce è scritta da Liliana Letterese, che ne è anche interprete insieme al regista Andrea Lugli. Le musiche - eseguite dal vivo da Stefano Sardi e Mauro Pambianchi - portano in scena ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età. Lo spettacolo ha vinto il Premio “Maria Signorelli” al Festival “Oltre la Scena” (Roma), il Premio “Gianni Rodari” al Festival “Lucciole e Lanterne” (Roma) e il Premio al Festival Internazionale “Enfantheatre” di Aosta.

Prezzi: 5 euro (posto unico adulti e bambini); 4 euro (scontato per abbonati ad altre rassegne della Stagione 2019/2020 del Teatro Walter Chiari).