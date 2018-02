Il sound bluesy del Luca Di Luzio's Room Trio

Venerdì 9 febbraio alle 22.00 nuovo appuntamento con la musica live al Sax Pub Cafè di Lugo nell'ambito della rassegna "Jazz al Sax" organizzata da Jazzeventi che il venerdì sera trasforma il locale ravennate in un vero e proprio jazz club.

Venerdì il chitarrista e compositore Luca di Luzio è protagonista di un live a ingresso libero con il suo Luca di Luzio Blue(s) Room Trio.

Luca di Luzio, chitarrista pugliese, musicista dalla formazione eclettica e dallo stile versatile, è appena rientrato dagli Stati Uniti dove ha partecipato al NAMM SHOW, l'evento più importante per il music business a livello mondiale. Il suo Blue(s) Room Trio è una energica formazione che da anni si è consolidata sulla scena musicale italiana, completandosi con l'hammondista Sam Gambarini e con il batterista Max Ferri. Il repertorio trae ispirazione dal sound dei mitici organ trio anni ’60 corroborato da artisti quali Grant Green, Kenny Burrell, Jimmy Smith e Jack McDuff, alternando brani della tradizione afroamericana a pezzi contemporanei sapientemente arrangiati dall’estro del band leader.

Un sound tipicamente bluesy che caratterizza gli arrangiamenti originali scritti per un concerto di facile ascolto e di grande impatto dedicato ai grandi compositori americani Gershwin, Ellington, Berlin, Van Heusen.

Luca di Luzio suona l'elettrica, l'acustica, la classica e spazia dagli standard alla bossa nova fino al funk, passando per il fusion ed il blues. Ha un talento creativo ed è impegnato in numerosi progetti musicali in cui collabora con molti artisti internazionali.Nel corso della sua formazione musicale da chitarrista ha frequentato seminari e masterclass con Pat Metheny, Mike Stern, Mick Goodrick, Jim Hall, Joe Diorio, John Abercrombie. Nell'ambito della sua carriera concertistica ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali tra cui Lauren Bush, Marco Tamburini, Max Ionata, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Massimo Manzi, Javier Girotto, Randy Bernsen e si è esibito in numerosi festival ed eventi internazionali in Europa e negli USA.

Al Sax Pub Cafè è possibile cenare prima del concerto con servizio di ristorante alla carta e pizzeria o assistere al concerto ad ingresso libero con consumazione. Prenotazione consigliata per la cena al numero 3492268409.

Ingresso libero.