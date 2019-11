Il sound unico di Simon Joyner a Ravenna

Mercoledì 20 novembre, alle ore 21.30, al Moog Slow Bar di Ravenna si tiene il concerto di Simon Joyner.

Non ci sono parole per descrivere Simon Joyner, talento irriverente e prolifico in grado di influenzare artisti del calibro di Beck, Kevin Morby, Bright Eyes, Gillian Welch. La sua musica è unica e difficilmente classificabile, come spesso succede per grandi artisti come lui. Mai scoperto dal mondo mainstream, ma per ogni uscita prodotto da label di grande livello, come Jagjaguwar, Woodsist, Ba da Bing, Island) è rimasto dal suo primo album (lo stupendo "Umbilical Chords" del '92) fino all'ultima fatica ("Pocket Moon" in uscita ad ottobre 2019 per Island) una rara perla underground.

Ingresso libero.