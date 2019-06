Il suggestivo live al tramonto degli Est

Martedì, 25 giugno, alle 20 al cimitero militare del Commonwealth e della Brigata Ebraica di Piangipane, in via Piangipane 24, il trio di archi Est – Electric string trio si esibirà in un concerto di violino (Nicola Nieddu), violoncello (Antonio Cortesi) e contrabbasso (Luca di Chiara). In uno scenario suggestivo, prezioso luogo di memoria storica, gli Est danno voce a nuove sonorità, nelle quali l'invenzione e l'ironia la fanno da padrona assieme all'improvvisazione attraverso arrangiamenti originali.

Un viaggio musicale che si muove dalla classica al jazz passando per il pop, la musica latina e il gipsy. La partecipazione è gratuita.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Ravenna - assessorato al Decentramento in collaborazione con la pro loco di Piangipane. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.