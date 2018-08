Il tour di Willie Peyote fa tappa alla Festa dell'Unità

Dopo l’esibizione sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma e il successo del lungo tour indoor, Willie Peyote prosegue il suo “Sindrome di Tôret Tour”, Palco della Festa dell’Unità di Ravenna, mercoledì 5 settembre alle ore 21.00. Ingresso libero.

Willie Peyote si discosta dal diffuso stereotipo del rapper riuscendo a conquistare anche le platee più difficili, con riferimenti e citazioni più o meno velate alla musica italiana degli ultimi quarant’anni, da Battisti a Bruno Martino, passando dal nuovo cantautorato pop.

Willie Peyote (Guglielmo Bruno, classe 1985) è un rapper torinese, uno degli artisti più interessanti e innovativi della scena hip-hop italiana. Oltre a essere conosciuto come solista, Peyote è la voce del gruppo Funk Shui Project. Avvicinatosi al rap nel 2004, dopo alcuni tentativi con altri generi musicali, fonda il gruppo Sos Clique con Kavah e Shula col quale pubblica diversi demo e un ep intitolato “L’Erbavoglio” nel 2008. A seguito dello scioglimento del gruppo intraprende la carriera solista facendo del cinismo, dell’originalità e dell’autoironia il suo marchio di fabbrica, com’è facilmente intuibile dai titoli dei dischi pubblicati: “Il Manuale del giovane nichilista” del 2011 e “Non è il mio genere, il genere umano” del 2013. I testi dell’artista sono uno specchio della società attuale. Con i suoi brani accattivanti, ironici ma allo stesso tempo di denuncia, Willie Peyote ha attirato immediatamente su di sé l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Brani come “TmVB”, ovvero “Tutti Mi Vogliono Bene” e “Friggi le polpette nella merda (cit.)” sono diventati dei veri e propri inni underground che raccontano i paradossi del nostro paese in modo scanzonato, sarcastico e divertente.

Nel gennaio 2016 esce "Educazione Sabauda", l'album che segna la svolta di Willie Peyote: grazie a canzoni come "L'eccezione", "Io non sono razzista ma", "C'era una vodka" e un'intensa attività live l'artista torinese vede crescere esponenzialmente consensi e pubblico. Per chiudere il fortunato ciclo dell'album, Willie nel 2017 è stato ospite a “Che Tempo Che Fa” e ha concluso il tour con doppia data sold-out al CAP10100 di Torino. A maggio 2017 è uscito il singolo "I Cani", che anticipava il nuovo album pubblicato a ottobre dello stesso anno, "Sindrome da Tôret”, per la sua etichetta 451 con distribuzione Artist First.