Il tour "elettrico" di Pippo Civati passa anche da Ravenna

Tappa a Ravenna lunedì 22 luglio, per il tour di Giuseppe Civati, che sta girando l'Italia con i libri della sua casa editrice People, a bordo di un furgoncino elettrico. L'appuntamento è alle ore 19.30 al circolo Dock 61.

Un viaggio eco-culturale quello intrapreso dallo scorso fine settimana, a Salerno. L'Antiorario Tour, come è stato chiamato dai fondatori di People, porta in giro per l'Italia anche "Fine", il primo romanzo scritto da Civati insieme a Marco Tiberi.



Dunque, a Ravenna si tiene uno dei momenti di confronto previsti dal tour organizzato. "Andremo a bassa velocità, per guardarsi intorno. Per capire qualcosa più del solito. Per andare in profondità in un Paese che abbiamo largamente perduto", ha scritto Civati sul suo blog per spiegare il progetto del suo Antiorario tour.