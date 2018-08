Il Trio Quiroga inaugura "Le voci del Delta"

Sabato 4 agosto alla Bevanella parte ufficialmente la rassegna “Le voci del Delta”, seconda edizione, con escursione al tramonto in barca elettrica, picnic e concerto del trio Strumentale Àlvaro Quiroga.

Si parte alle 17.30 dal Centro Visite Cubo Magico Bevanella con un’escursione in barca fino alla foce del Bevano dedicata ai colori e ai suoni della natura al momento del tramonto. Al rientro, nello spazio verde del Centro Visite, picnic con prodotti tipici a cura di Agriturismo la Casina e concerto del Trio Strumentale Àlvaro Quiroga, gruppo musicale colombiano della regione andina del paese formato da Alvaro Quiroga al requinto, Vidal Ramirez al tiple e Edwin Osorio alla chitarra. Il trio propone brani caratterizzati da ritmi tradizionali come il bambuco, il pasillo, il torbellino, la rumba e la guabina, utilizzando strumenti musicali tipici della regione.

Il Trio strumentale Alvaro Quiroga vanta numerosi riconoscimenti nazionali per la sua originale ricerca, qualità interpretativa e capacità di rinnovare la tradizione. Il suo lavoro è infatti indirizzato al recupero, la diffusione e la promozione delle musiche tradizionali dell’area andina, attraverso interpretazioni originali delle stesse e nuove creazioni, per contribuire al rinnovamento del patrimonio musicale dell’area.

Il Trio è inoltre impegnato in un’intensa attività didattica tesa a garantire la formazione musicale di migliaia di bambini e giovani del paese. L’obiettivo principale è quello di far avvicinare il pubblico alle culture musicali delle comunità regionali andine. Tali comunità, nell’arco di secoli di storia, hanno conservato e arricchito il proprio patrimonio folklorico al punto tale che esso si è convertito in importante fattore di identità culturale dell’area, insieme a quello delle altre aree del paese (janeira, pacifica e atlantica), dell’intera nazione.

Costo a partecipante: € 15, gratuito 0-3