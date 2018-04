"Il ventre delle Barche", le visioni oniriche di Giuseppe Bedeschi

Inaugura il 14 aprile, ore 17.30, "Il ventre delle Barche", la personale di Giuseppe Bedeschi nella location suggestiva del Magazzino del Sale Darsena di Cervia. L'esposizione è visitabile fino al 17 maggio.

Trenta opere imponenti, dove il tema centrale sono le barche in una dimensione onirica e visionaria. Un silenzio primordiale regna in queste tele, in un lento e costante viaggio tra colori ed emozioni. Siamo tutti viaggiatori, trasportati nella pittura spirituale di questo artista, tra pace e tranquillità e un profondo sentimento di speranza. Queste opere d'arte naviganti sono pronte a salpare e immergervi d' emozioni.

Giuseppe Bedeschi nasce a Lugo di Romagna il 3 Aprile del 1958. inizia la sua attività artistica nel 1978 attraverso la poesia visiva e la Mail Art. Successivamente si dedica alla pittura, manifestando una forte propensione per L' espressionismo astratto e per L'informale, il cui linguaggio sa tradurre visivamente gli avvenimenti interiori e le risposte indefinite agli interrogativi sullo scorrere del tempo, sulla vita e sulla morte.

Dal 1980 opera attivamente a numerose iniziative culturali ed espone in svariate mostre collettive e personali, in Italia e all' estero.

Orari della mostra: Sabato, Domenica e festivi ore 10 -12.30 e 15.00-18.30