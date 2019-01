Il viaggio nella storia di Giuseppe Dalmonte: dal Palio di San Pietro al Niballo

Dagli antichi palii medievali alle prime corse al trotto, è su questo percorso storico che si sviluppa il libro “Feste, giostre e corse al palio in Romagna”, ultima fatica del professor Giuseppe Dalmonte di imminente diffusione per iniziativa del Rione Rosso.

Il volume viene presentato in anteprima nel corso di un incontro alla presenza dell’autore giovedì 16 gennaio alle 18.30 al Bistrò Rossini in piazza del Popolo 22, con ingresso dal portico di Palazzo Manfredi a Faenza.

Con questo studio Dalmonte ha cercato di approfondire la fase declinante, corrispondente ai primi anni del 19esimo secolo, dell’antico Palio di San Pietro che si correva il 29 giugno, argomento da lui illustrato lo scorso 20 aprile con una conferenza tenuta al Museo del Risorgimento di Faenza in occasione della 13esima Sagra del Pellegrino promossa dal Rione Rosso che ha ricevuto un finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna quale manifestazione di rievocazione storica.

L’autore ha anche evidenziato sia le radici medievali del Palio di San Pietro proponendo alcuni raffronti con qualche esempio ravennate, forlivese e riminese, sia l’evoluzione in età moderna di questa plurisecolare tradizione equestre.

Allo stesso tempo, il professor Dalmonte ha illustrato la matrice seicentesca della Giostra del Niballo, confrontata con alcuni esempi della medesima epoca di altre città romagnole che contribuiscono a mettere in risalto la particolarità e la spettacolarità dell’odierno Niballo-Palio di Faenza.

Il faentino Giuseppe Dalmonte ha insegnato per 35 anni lettere italiane e storia in istituti d’istruzione superiore delle province di Verona e di Ravenna; all’attività didattica ha affiancato momenti di studio e di ricerca inerenti la storia locale. Tra le sue pubblicazioni va ricordata “Gli antenati illustri del Niballo-Palio di Faenza”, data alle stampe nel 2009.