Il violinista Victor Correa-Cruz in un omaggio italo-spagnolo

Venerdì 18 maggio alle 18.15 si tiene un nuovo appuntamento con Soundscape, la programmazione scientifica dell'Istituto superiore musicale Verdi al Museo d'arte della città.

Dopo due giorni di masterclass per gli studenti, il violinista spagnolo Victor Correa-Cruz tiene un concerto conclusivo con un programma omaggio alla letteratura violinistica spagnola e italiana Largo di Veracini, Sonata in mi minore di Paganini e alcuni dei sei pezzi di Respighi da una parte e Andaluza di Granados, variazioni classiche di Turina, Dos Esbozos di Rodrigo e Aires Bohemios di de Sarazate dall'altra. Un programma che mette in risalto lo spiccato virtuosismo tecnico di Correa -Cruz e nel contempo di piacevolissimo ascolto. Correa Cruz, violinista e direttore d'orchestra, attualmente è docente alla Southeastern Louisiana University-USA, ma ha anche una intensa attività direttoriale con la "Adolfo Salazar" Symphony Orchestra, di cui è direttore principale, e con altri complessi in Spagna e in Europa. Al pianoforte Mirko Maltoni, pianista accompagnatore dell’Istituto Verdi.

Ingresso gratuito.