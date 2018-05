Il Volo quest'estate arriva in concerto a Cervia

Il Volo, gruppo musicale italiano costituito da due tenori e un baritono diventato famoso in tutto il mondo (nel 2015 vincitore di Sanremo con il brano "Grande amore"), quest'estate torna in concerto con cinque date, tra le quali anche una a Cervia: la band si esibirà in piazza Garibaldi il 26 luglio. Per gli iscritti al fan club sarà possibile acquistare i biglietti in anteprima, mentre gli altri potranno acquistare i biglietti a partire da sabato 26 maggio.