Ilaria Capua e Gad Lerner riflettono su pandemia, salute circolare e informazione

Giovedì 25 giugno, alle 21.30, si tiene un altro appuntamento di Ravenna Festival a Milano Marittima. Il "Trebbo in musica 2.0" accoglie nell'Arena dello Stadio dei Pini Ilaria Capua e Gad Lerner, protagonisti dell'incontro "Pandemia, salute circolare e informazione", accompagnati dalla musica di Gianluca Petrella (trombone) e Pasquale Mirra (vibrafono).

Come è potuto accadere che un virus che circolava indisturbato tra i pipistrelli della giungla cinese sia arrivato in ogni angolo del mondo con un effetto domino devastante su scala planetaria? Quanto e come ha cambiato e cambierà la vita di tutti noi? E i media riescono a informare i cittadini aiutandoli a difendersi dalle famigerate fake news? Chi meglio della più nota virologa italiana, ai vertici della ricerca internazionale per la scelta controcorrente di condividere le proprie scoperte di ricercatrice in rete – era il 2006 quando rese di dominio pubblico la sequenza genica del virus dell’aviaria dando il via all’open source scientifico – può tentare di rispondere a queste domande, soprattutto nel confronto serrato con un giornalista d’inchiesta come Gad Lerner, da sempre impegnato sul fronte di una cronaca che (s)confina nell’indagine socio-culturale. Come un virus benigno, invece, tra le parole si insinuerà la musica: quella insospettata che scaturisce da uno dei più singolari ed eclettici duo del jazz italiano e internazionale. Gianluca Petrella, trombonista dei più talentuosi al mondo, e Pasquale Mirra, imbattibile vibrafonista, forti di un raro affiatamento, esplorano, in un continuo gioco di mutevoli equilibri, i più diversi territori musicali, affondando le mani nella poliedricità timbrica e dinamica che i due strumenti offrono loro.

Ingresso 10 euro