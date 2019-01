Imparare la sana alimentazione con un corso sugli alimenti fermentati

Domenica 13 gennaio l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo ospiterà Gli alimenti fermentati per la vita in salute, un nuovo corso organizzato dall’associazione culturale Luce di Solara per diffondere l’importanza di una sana alimentazione per la salute di bambini e adulti, con particolare riferimento ai cibi fermentati e al ruolo vitale che i microorganismi hanno nella vita e nel benessere.

"Grazie alla fermentazione – spiegano infatti gli organizzatori – si ottengono gustosissimi cibi, più digeribili e utili per il buon funzionamento dell’organismo e per rafforzare il sistema immunitario".

Il corso, che si svolgerà dalle 10 alle 17.30 nei locali dell’Ecomuseo in collaborazione con l’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri, prevede nella mattinata un incontro condotto dal dottor Guido Balestra, specialista in cardiologia e scienza dell’alimentazione e presidente della Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco di Forlì. Nella pausa pranzo si potrà gustare un menu vegetale, senza glutine, ricco di prodotti fermentati a cura della chef Giulia Pieri, specializzata in cucina vegetale integrale e probiotica.

Nel pomeriggio seguirà un laboratorio di fermentazione casalinga, facile e adatta a tutti, a cura di Giulia Pieri e Mariella Dalpozzo, durante il quale saranno messi in pratica alcuni esempi di fermentazione domestica, tra cui crauti e verdure lattofermentate, kefir e kombucha. I partecipanti che lo desiderano potranno portare l’occorrente per autoprodurre le proprie verdure lattofermentate: un coltello, un tagliere, uno o più vasetti con tappo ermetico, una terrina capiente per mescolare le verdure e una bilancia da cucina. Le verdure fresche, i granuli Tibicos e gli scoby di kombucha (necessari per la fermentazione) saranno offerti ai partecipanti che vorranno iniziare l’autoproduzione.

La partecipazione all’intera giornata prevede un contributo di 60 euro a persona, comprensivi di pranzo e dispensa con ricette. L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1 a Villanova di Bagnacavallo.