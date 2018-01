Imparare le arti di una volta: dall'impagliatura all'intreccio

Sono aperte le prenotazioni per i corsi di intreccio delle vegetazioni spontanee, dal titolo Raccoglitori Creativi, che vengono riproposti dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo sabato 10 e domenica 11 febbraio.

I corsi, sia per principianti che per quelli di livello avanzato, sono finalizzati a tramandare antiche tecniche e un utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Nelle due giornate prendono vita diverse tecniche di intreccio sotto la direzione di abili maestri. Il corso di impagliatura classica della sedia, arte tuttora molto richiesta da restauratori e privati, si tiene sotto la guida del maestro calabrese Fortunato Caruso, mentre il corso di cesteria con l’intreccio di salice e canna viene condotto dal maestro ciociaro Rodolfo Onori. Infine, il corso avanzato dell’utilizzo dell’erba di valle ha per guida il maestro romagnolo Luigi Barangani, responsabile del Cantiere Aperto dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri.

Durante i corsi sono fornite indicazioni sulla materia prima e sul suo reperimento. Si visitano inoltre le sezioni dell’Ecomuseo relative ai vari cicli produttivi per ammirare i manufatti originali della raccolta museale.

Durante il fine settimana presso la sede ecomuseale, gli incontri formativi – in programma dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 – includono anche un piacevole pranzo comune nella sala conviviale del museo.

Il costo di un corso è di 80 euro per persona, tutto compreso.

Considerato il numero ristretto di posti a disposizione, si consiglia di prenotare al più presto.

Per informazioni e prenotazioni:

Ecomuseo delle Erbe Palustri

via Ungaretti 1 - Villanova di Bagnacavallo

0545 47122

erbepalustri.associazione@gmail.com

www.erbepalustri.it