Imparare ricette vegane con ingredienti di stagione e sostenibili

Il centro sociale Borgo di Faenza organizza un corso di cucina vegana. Sono programmate due lezioni al mercoledì sera - la prima il 4 aprile e la seconda l'11 aprile - nei locali del centro sociale (via Saviotti 1), dalle ore 19.00 alle 22.00.

Si insegna ai partecipanti a creare piatti a base di sfoglia preparata con farine di grani diversi e impreziositi dall'uso di erbe e fiori, senza uova, utilizzando solo ingredienti vegetali, di stagione e sostenibili.

Docente del corso Beatrice Calia, chef e docente di cucina natural green, autrice dei libri "L'Erbana una selvatica in cucina" e "Pasta fresca fatta in casa". Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al centro sociale Borgo (tel. 0546 32558 - 335 5715099; e-mail: csocialeborgo@racine.ra.it).